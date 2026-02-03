Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha deciso di vietare l’uso dei social network ai minori di 16 anni. La notizia è stata comunicata oggi, in un intervento ufficiale, con l’obiettivo di proteggere i giovani dai rischi online. La misura entrerà in vigore nei prossimi mesi e potrebbe cambiare le abitudini digitali di milioni di ragazzi in Spagna.

Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato il divieto dei social network per i minori di 16 anni. Il primo ministro ha lanciato un pacchetto di misure in cinque punti volto a contrastare gli abusi delle piattaforme digitali e a garantire un ambiente sicuro per chi naviga in Rete. Intervenendo al Summit Mondiale dei Governi a Dubai, negli Emirati Arabi, ha affermato che "i social media sono diventati uno stato fallito, dove le leggi vengono ignorate e i crimini tollerati". Per tutelare i minori ora la Spagna richiederà alle piattaforme di implementare sistemi efficaci di verifica dell'età. Questa misura è già inclusa nel disegno di legge sulla protezione dei minori negli ambienti digitali, attualmente in fase di elaborazione al Congresso, ed è in linea con le misure adottate da altri paes, tra cui Portogallo e Francia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Spagna vieta l'accesso ai social network ai minori di 16 anni

Approfondimenti su Pedro Sánchez

In Australia, è stato introdotto un divieto d’accesso ai social network per i minori di 16 anni, a partire dal 10 dicembre.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Pedro Sánchez

Argomenti discussi: Social media vietati in Francia agli under 15, verso l'ok del Parlamento. Macron: I cervelli dei nostri bambini non sono in vendita né dalle piattaforme americane né dagli algoritmi cinesi; Decreto Spagna: 500.000 migranti ora legali in tutta l'Unione Europea; Fiee Sgr entra nel biometano dalla Spagna - EFA News; Francia, la Commissione europea conferma la competenza nazionale sulla maggiore età digitale.

La Spagna vieta l'accesso ai social network ai minori di 16 anniIl premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato il divieto dei social network per i minori di 16 anni. Il primo ministro ha lanciato un ... iltempo.it

Spagna, Sanchez: Vieteremo i social ai minori di 16 anniIl premier della Spagna Pedro Sanchez ha annunciato che il governo vieterà l'accesso ai social network ai minori di 16 anni e obbligherà le piattaforme ... lapresse.it

Parti, Impara, Cresci: Destinazioni Mobilità 2026 VALENCIA – Spagna Una città mediterranea che unisce vita professionale e qualità di vita: Ambiente dinamico e internazionale — student-friendly e ricca di opportunità in diversi settori professio - facebook.com facebook