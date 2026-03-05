Carrara | PRI e Arrighi siglano alleanza per il 2027

Il 3 marzo a Carrara, il PRI e Arrighi hanno firmato un’alleanza politica che si rivolge alle elezioni del 2027. Le due forze si sono incontrate per definire un accordo e rafforzare la collaborazione in vista delle future consultazioni elettorali. L’intesa è stata siglata in un evento pubblico, con la presenza di rappresentanti di entrambe le parti.

Il 3 marzo a Carrara si è consolidata un'alleanza politica che guarda direttamente alle elezioni del 2027, unendo il P.R.I. e la Lista Serena Arrighi in un patto di fiducia verso l'amministrazione comunale. Maurizio Da Mommio, segretario provinciale del P.R.I., ha guidato una delegazione che ha incontrato Guido Bianchini e Hicham Koudsi della lista di governo per confermare una sintonia totale dopo tre anni e mezzo di mandato condiviso. La decisione strategica non è solo un accordo tra partiti, ma una scelta che incide sul futuro immediato della città, promettendo continuità nelle politiche pubbliche e stabilità nella gestione dei servizi essenziali per i cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Carrara, Serena Arrighi: "L'obiettivo per il 2026? Concludere 30 cantieri"

