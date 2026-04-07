L’Iran ci riprova | Partite in Messico o non andremo al Mondiale L’Italia spera nel ripescaggio

L'Iran ha annunciato di voler spostare le proprie partite in Messico, ma finora non ha ricevuto conferma o risposta ufficiale in merito. La richiesta riguarda le partite di qualificazione per il prossimo Mondiale. Nel frattempo, l'Italia aspetta un eventuale ripescaggio per partecipare alla competizione internazionale. La situazione resta in sospeso, con le parti coinvolte che attendono aggiornamenti ufficiali.

(Adnkronos) – "La richiesta di spostare le nostre partite in Messico è ancora valida, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta. Terremo comunque la squadra pronta per la Coppa del Mondo, anche se la decisione finale spetterà al nostro governo. Le dichiarazioni di Trump sono molto contraddittorie e incoerenti". Con queste parole, il ministro per lo Sport dell'Iran Ahmad Donyamali è tornato – in un'intervista all'agenzia turca Anadolu – sul tema della possibile assenza della nazionale iraniana ai Mondiali di calcio (che si disputeranno in estate tra Stati Uniti, Messico e Canada) a causa della guerra in corso con gli Stati Uniti. Donyamali ha spiegato: "Secondo le normative Fifa, la sicurezza deve essere garantita dal Paese interessato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Mondiale 2026, la Fifa respinge la richiesta dell’Iran di spostare le sue partite in Messico (Times)Ve ne abbiamo parlato prima: l’Iran ha chiesto alla Fifa di spostare le sue partite in Messico.

Italia, niente ripescaggio per i Mondiali. L’Iran ci sarà, e le chance erano comunque prossime allo zeroI playoff mondiali si confermano stregati per la Nazionale italiana di calcio, che esce nuovamente di scena agli spareggi fallendo per la terza...

Argomenti più discussi: La guerra in Iran riaccende l’interesse per l’idrogeno verde (in Cina); Atletica, Roma ci riprova: candidata per i Mondiali 2029 o 2031; Il peso della guerra sui conti delle famiglie foggiane: solo l'energia ci costerà 90 milioni di euro in più; La Spagna chiude il suo spazio ai voli militari verso l’Iran.

L'Iran ci riprova: Partite in Messico o non andremo al Mondiale. L'Italia spera nel ripescaggioIl ministro per lo Sport iraniano Ahmad Donyamali è tornato sul tema: 'Secondo le normative Fifa, il Paese interessato deve garantire la sicurezza' ... adnkronos.com

Guerra in Iran, Trump: "Questa notte un'intera civiltà morirà" https://qds.it/guerra-in-iran-trump-questa-notte-unintera-civilta-morira/ - facebook.com facebook

Leggi qui l'articolo: ilsole24ore.com/art/crosetto-s… #Crosetto #Iran #Usa #IlSole24Ore x.com