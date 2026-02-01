Icardi potrebbe tornare in Italia. Gli agenti stanno spingendo sul Galatasaray per convincere il club turco a lasciarlo partire in prestito. La Juventus mostra interesse e sta valutando la situazione, mentre i turchi resistono. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per il trasferimento.

Icardi alla Juventus, gli agenti sono in pressing sul Galatasaray per convincere il club turco a lasciar partire il calciatore in prestito. Il mercato invernale della Vecchia Signora, giunto ormai ai respiri finali, regala un colpo di scena. Mentre i tifosi attendevano notizie su Kolo Muani, la dirigenza ha deciso di cambiare rotta, puntando dritta verso la Turchia per un obiettivo. Icardi alla Juventus non è più solo una suggestione, ma una trattativa concreta che sta entrando nel vivo proprio in queste ore. La strategia bianconera è diventata chiarissima con l’ultima mossa dei dirigenti sportivi, pronti a tutto pur di regalare a Luciano Spalletti il “killer” d’area richiesto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Icardi alla Juventus: la mossa degli agenti per riportare l’argentino in Italia. Cosa sta succedendo

