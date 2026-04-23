Italia ai Mondiali azzurri pronti a prendere il posto dell’Iran? C’è la proposta ufficiale alla FIFA Gli ultimissimi aggiornamenti

La nazionale italiana potrebbe sostituire l’Iran ai prossimi Mondiali, secondo una proposta ufficiale presentata alla FIFA. La questione riguarda le recenti decisioni che coinvolgono le qualificazioni e le regolamentazioni del torneo. La proposta è stata avanzata da un ente o associazione coinvolta nel calcio internazionale. La FIFA sta valutando i dettagli e le possibili implicazioni di questa richiesta, senza ancora emettere una decisione definitiva.

di Angelo Ciarletta Italia ai Mondiali, la nostra nazionale potrebbe a prendere il posto dell’Iran? Arriva la clamorosa proposta ufficiale alla FIFA. Gli ultimissimi aggiornamenti. Il calcio italiano osserva con interesse gli sviluppi internazionali in vista dei prossimi Mondiali 2026. Secondo il Financial Times, Paolo Zampolli, inviato speciale di Donald Trump, avrebbe proposto alla FIFA di sostituire l’Iran con l’Italia nella competizione. ULTIMISSIME JUVE LIVE L’iniziativa mirerebbe a rinsaldare i rapporti politici tra il presidente statunitense e la premier Giorgia Meloni. Zampolli ha confermato di aver presentato l’idea a Gianni Infantino, puntando sul pedigree storico della Nazionale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Italia ai Mondiali, azzurri pronti a prendere il posto dell’Iran? C’è la proposta ufficiale alla FIFA. Gli ultimissimi aggiornamenti Notizie correlate Italia ripescata? Inviato di Trump (Zampolli) propone gli azzurri al posto dell'Iran ai Mondiali: «L'ho chiesto al presidente della Fifa Infantino»Un alto funzionario della Fifa, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con... “Italia ripescata ai Mondiali al posto dell’Iran”, azzurri 1ª nazionale esclusa per ranking, ma Fifa spinge per squadra asiaticaIl ranking mondiale potrebbe rappresentare un elemento a favore dell’Italia, attualmente 12ª e prima tra le escluse. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Italia e ripescaggio Mondiali, Infantino alleato azzurri? Ex membro Fifa accende speranze; Zampolli, inviato Usa in Italia: Ho chiesto a Fifa e Trump di riammettere gli azzurri ai Mondiali; Italia ripescata ai Mondiali, la Rai può ‘guadagnare’ due partite (e una valanga di milioni): date, avversari e retroscena sui play-off ridotti; Italia ai Mondiali 2026? Cosa sappiamo sul ripescaggio, dal caso Iran al super playoff. L'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran: la proposta alla Fifa di Paolo Zampolli, inviato di TrumpL'inviato per le partnership globali nel nostro Paese: Con quattro titoli, gli Azzurri hanno il pedigree per giustificare l'inclusione. Ma l'Iran conferma la sua presenza ... rainews.it Italia ripescata ai Mondiali, colpo di scena Iran: cambia tutto per gli azzurriColpo di scena sull’Iran ai Mondiali 2026: l’annuncio del governo cambia ancora una volta lo scenario, le conseguenze sul possibile ripescaggio dell’Italia. sport.virgilio.it Il presidente e ad di Shell Italia: “In Basilicata giacimenti enormi, occorre snellire i permessi. La burocrazia ci blocca” - facebook.com facebook «L'Italia ai Mondiali 2026 al posto dell'Iran» x.com