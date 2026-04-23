Istituto nazionale di oceanografia Ogs | Il ciclone Harry tracciato fino a 400 metri di profondità

Un ciclone è stato seguito fino a una profondità di 400 metri grazie a strumenti di osservazione specifici. Durante le rilevazioni, è stato riscontrato un trasporto di calore che coinvolge gli strati più profondi dell'oceano. Questa movimentazione di acqua calda influisce sul livello del mare, contribuendo ad aggravare le inondazioni nelle zone costiere. Le analisi sono state condotte dall’istituto nazionale di oceanografia.

"Abbiamo osservato un trasporto del calore scatenato dal ciclone fino a 400 metri di profondità. L'acqua calda aumenta di volume gonfiando il mare e peggiorando le inondazioni costiere. Allo stesso tempo, questi moti sottomarini riportano in superficie preziosi nutrienti, scatenando estese.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Notizie correlate

CLIMA E MAR MEDITERRANEO, L'ALLARME DELL'OGS: "IL CALORE SCENDE IN PROFONDITÀ E ALIMENTA I CICLONI. SERVE UNA CABINA DI REGIA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE"Il Mar Mediterraneo è sempre più caldo, sempre più acido e soggetto a fenomeni meteorologici estremi di devastante intensità.

Petrobras punta su FlatFish, il drone subacqueo di Saipem per ispezioni fino a 3.000 metri di profonditàRoma, 19 marzo 2026 - Ha superato i test in ambiente controllato il FlatFish, il drone per ispezioni subacquee più avanzate e il monitoraggio di...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Strumenti all’avanguardia e una rete con centinaia di sensori: ecco come vengono registrati i terremoti; Marmolada, georadar e droni per sorvegliare il ghiacciaio di Punta Penia; Un paradiso di biodiversità: in un documentario le meraviglie dello Stretto di Messina (video); Marmolada, droni e georadar per capire la stabilità del ghiacciaio.

Del Negro resta alla direzione dell'Istituto di OceanografiaL'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale ha confermato l'incarico di Paola Del Negro come direttrice generale. La decisione rinnova la fiducia nella sua guida e nel percorso di ... ansa.it

Antartide, partita la missione della nave rompighiaccio italiana Laura Bassi. Gli obiettivi della ricerca nei mari ghiacciatiLa nave rompighiaccio italiana Laura Bassi, dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, ha ufficialmente iniziato la sua missione di ricerca scientifica nel mare antartico. ilmessaggero.it

Novità da questo mese per i contribuenti che hanno debiti pendenti con l'#Inps. Come annunciato nel messaggio numero 1337/2026 debutta "OpenRI", il nuovo servizio digitale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale che consente di verificare la propria p - facebook.com facebook