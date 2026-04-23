Islanda verso l’UE la Commissione valuta flessibilità sulla pesca

La Commissione europea sta valutando la possibilità di concedere maggiore flessibilità alla Gran Bretagna sulla regolamentazione della pesca, in vista di un prossimo accordo commerciale. La questione riguarda anche le misure di controllo e le quote di pesca, che sono state al centro di negoziati complessi tra le parti. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di trattative commerciali e di rapporti tra l’Unione europea e il Regno Unito.

Roma, 23 aprile 2026 – La possibile riapertura del dossier islandese sull’adesione all’Unione europea torna a intrecciare sicurezza, geopolitica ed economia, mentre Bruxelles e Reykjavík si misurano di nuovo con il nodo più sensibile dei negoziati: la pesca. In questo quadro, la Commissione europea starebbe valutando una deroga alla politica comune della pesca per agevolare un eventuale riavvicinamento dell’Islanda all’UE, secondo quanto riferito dal commissario europeo per la Pesca, Kostas Kadis, in un’intervista al Financial Times. L'Islanda fa già parte dell' Associazione europea di libero scambio (EFTA ) e dello Spazio economico europeo (SEE), il che significa che gode di tutti i vantaggi del mercato unico europeo e fa parte dell'area Schengen.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Islanda verso l’UE, la Commissione valuta flessibilità sulla pesca Notizie correlate La Commissione UE frena sulla sospensione del CBAM sui fertilizzantiRoma, 31 marzo 2026 – La Commissione europea frena sulla richiesta di sospendere il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) per i fertilizzanti,... Ue verso una nuova dipendenza dal gnl Usa? La Commissione smentisce due commissari: “Non paragonabile al gas russo”A Bruxelles la macchina della Commissione tenta di mettere a tacere gli allarmi sul rischio di una nuova dipendenza energetica del Vecchio... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Turchia non avanza nel processo di adesione in UE; L'Islanda riprende la caccia commerciale alle balene; Vaccino HPV, Ecdc: tre Paesi UE centrano il target del 90%; UE-Islanda, rilancio della cooperazione oceanica: focus su pesca sostenibile, Artico e governance dei mari. Islanda verso l’UE, la Commissione valuta flessibilità sulla pescaParlando al Financial Times, il commissario UE Kadis ha aperto a una possibile deroga sulla pesca mentre Reykjavík guarda nuovamente al percorso di adesione. A spingere il riavvicinamento sono le nuov ... quotidiano.net Islanda verso l’Europa: Reykjavik indice un referendum sui negoziati di adesioneRoma, 6 marzo 2026 – Questa mattina il governo ha raggiunto un accordo unanime per presentare la risoluzione parlamentare, ha dichiarato la responsabile della diplomazia islandese. Secondo quanto ... quotidiano.net Dimentica tutto ciò che sai sulle incursioni vichinghe: Flóki Vilgerðarson stava giocando sul lungo periodo. Prima del suo leggendario viaggio verso l’Islanda, Flóki non si limitò ad affilare la sua ascia; prese in mano i suoi strumenti. Riprogettò il tradizionale kn - facebook.com facebook