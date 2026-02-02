Ue verso una nuova dipendenza dal gnl Usa? La Commissione smentisce due commissari | Non paragonabile al gas russo

Bruxelles cerca di smentire i timori di una nuova dipendenza dal gas statunitense. La Commissione insiste sul fatto che il GNL americano non può essere paragonato al gas russo, nonostante le preoccupazioni di alcuni commissari. Intanto, in Europa cresce la tensione sui costi e sulla sicurezza energetica, con l’allarme che si fa più forte.

A Bruxelles la macchina della Commissione tenta di mettere a tacere gli allarmi sul rischio di una nuova dipendenza energetica del Vecchio continente: stavolta dal gas importato a caro prezzo dagli Stati Uniti, alleato sempre più scomodo e minaccioso. Oltre a molti analisti, nei giorni scorsi anche due commissari europei – tra cui la vice di Ursula von der Leyen, Teresa Ribera – hanno messo esplicitamente in guardia contro il pericolo di sostituire il gas russo con nuove vulnerabilità geopolitiche. Una lettura evidentemente sgradita, tanto che una portavoce dell’esecutivo Ue è intervenuta per “tamponare” e ridimensionare il paragone: “Le importazioni di gas naturale liquefatto statunitense non possono essere paragonate alla dipendenza che avevamo” dal gas russo “prima della guerra” in Ucraina, ha garantito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L'Unione Europea esprime preoccupazione per la dipendenza dal gas americano.

