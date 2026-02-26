Il regista Tom Ford a Napoli ci sono le riprese del film Cry to heaven con Adele e Colin Firth

A Napoli sono iniziate le riprese del nuovo film diretto da un noto regista e stilista. La produzione coinvolge attori di rilievo e si svolge in diverse location della città. Le operazioni cinematografiche hanno attirato l'attenzione di passanti e appassionati, creando un fermento nel quartiere scelto per le riprese. La lavorazione prosegue con l’obiettivo di completare le scene previste.

Il regista e stilista Tom Ford ha iniziato le riprese del film "Cry to Heaven" ambientato anche a Napoli. Nel cast Adele, Colin Firth, Aaron Taylor-Johnson, Hunter Schafer, Mark Strong e Paul Bettany. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Adele è a Roma per le riprese del nuovo film di Tom FordAdele si trova a Roma: la cantautrice britannica, al momento in pausa dalla musica, è stata avvistata e fotografata per le strade della Capitale,...

Tom Ford gira a Roma e Caserta Cry To Heaven, il suo primo film in dieci anniUna pioggia di star in arrivo in Italia per il ritorno dietro la macchina da presa dello stilista, che ha deciso di accantonare la moda per...

Il regista Tom Ford a Napoli, ci sono le riprese del film Cry to heaven con Adele e Colin FirthIl regista e stilista Tom Ford ha iniziato le riprese del film Cry to Heaven ambientato anche a Napoli. Nel cast Adele, Colin Firth, Aaron Taylor-Johnson, Hunter Schafer, Mark Strong e Paul Bettany. fanpage.it

Adele, la cantante avvistata in giro per Roma per recitare nel film di Tom FordL'artista britannica è stata fotografata nel pomeriggio del 14 febbraio 2026, all’uscita del ristorante Il Bolognese, noto locale romano. Per proteggersi dalle temperature rigide, la cantante aveva ... tg24.sky.it

