Irpiniambiente il consiglio provinciale non decolla | assenti in nove

Giovedì mattina nella sala Grasso di Palazzo Caracciolo, il consiglio provinciale è stato convocato per discutere sul futuro di Irpiniambiente, ma non si sono presentati in nove. La riunione non è iniziata a causa dell’assenza dei membri necessari a raggiungere il numero minimo per la validità dell’assemblea. Nessuna decisione è stata presa e l’incontro è stato interrotto senza esiti.

Giovedì mattina, nella sala Grasso di Palazzo Caracciolo, il consiglio provinciale convocato per deliberare sul futuro di Irpiniambiente non ha trovato i numeri per aprire i lavori. Nove consiglieri su sedici non si sono presentati: un'assenza di massa che ha reso la seduta impraticabile. Tre.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Consiglio provinciale di Avellino, Buonopane: "Priorità a Irpiniambiente e organizzazione interna" Irpiniambiente, Forza Italia chiede il rinvio del Consiglio provinciale: "Prima l'assemblea dell'ATO"Il Gruppo consiliare di Forza Italia ha chiesto formalmente il rinvio della seduta del Consiglio Provinciale convocata per oggi, 23 aprile, a data... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Avellino, convocato il consiglio provinciale; Rifiuti in Irpinia, è scontro: Irpiniambiente ricorre al consiglio di Stato; Avellino, fuga da Irpiniambiente: I Comuni violano la legge; Tiene banco il caso Venticano, Irpiniambiente teme la fuga. Irpiniambiente, Forza Italia chiede il rinvio del Consiglio ProvincialeIl gruppo consiliare di Forza Italia ad Avellino ha richiesto il rinvio del Consiglio Provinciale per consentire lo svolgimento dell’Assemblea dei Sindaci dell’ATO Rifiuti prevista nello stesso giorno ... irpiniaoggi.it Irpiniambiente, Forza Italia chiede rinvio Consiglio Provinciale: Prima l’assemblea dell’ATOIl Gruppo consiliare di Forza Italia ha chiesto formalmente il rinvio della seduta del Consiglio Provinciale convocata per oggi, 23 aprile, a data successiva all’Assemblea dei Sindaci dell’ATO Rifiuti ... irpinianews.it Tra i consiglieri provinciali presenti stamane a Palazzo Caracciolo, il capogruppo di “Davvero Avellino”, Rossella Favorito che ha spiegato l'importanza degli argomenti da approvare nell'ambito della procedura di cessione delle quote di Irpiniambiente dalla Pr - facebook.com facebook