Consiglio provinciale di Avellino Buonopane | Priorità a Irpiniambiente e organizzazione interna

Il nuovo Consiglio provinciale di Avellino si è insediato ufficialmente, completando le procedure di convalida degli eletti e nominando i capigruppo. A due settimane dalle elezioni, l'assemblea ha iniziato a definire l'organizzazione interna, con un focus prioritario su Irpiniambiente e sulla struttura amministrativa.

Il nuovo Consiglio provinciale di Avellino muove i primi passi. A 15 giorni dalle elezioni, l'assemblea si è insediata con le formalità di rito: convalida degli eletti, nomina dei capigruppo e avvio dell'organizzazione interna. Lo spiega il presidente Rino Buonopane, che traccia subito la rotta: «Iniziamo subito il lavoro organizzativo», dice, annunciando la formazione delle commissioni tecnica e amministrativa in vista del prossimo Consiglio. Tra i dossier sul tavolo, uno su tutti pesa più degli altri: Irpiniambiente. La società di gestione dei rifiuti torna al centro del dibattito con la questione della rivalutazione delle quote e del valore delle partecipazioni dei Comuni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Consiglio provinciale di Avellino, Buonopane: "Priorità a Irpiniambiente e organizzazione interna" Articoli correlati Elezioni Consiglio Provinciale di Avellino: fissata la data del votoIl presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ha firmato il decreto di indizione dei comizi elettorali per l’elezione del Consiglio Provinciale... Ieri in Campania: rinnovo del Consiglio provinciale di Avellino, tutti gli elettiTempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, domenica 15 marzo 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Gelo Pd-Buonopane, Festa c'è, Centrodestra unito per inerzia: prove generali per le amministrative; Consiglio Provinciale urgente ad Avellino per sbloccare Irpiniambiente prima del Tar; Provinciali di Avellino, il TAR dispone la conversione del rito e fissa l'udienza; Elezioni provinciali Avellino: Il Tar dispone la conversione del rito e fissa l'udienza al 29 aprile. Elezioni provinciali di Avellino, i voti di lista e i dodici consiglieri elettiIl Partito Democratico si conferma primo partito alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Avellino con 25.435 voti, conquistando tre seggi. Seguono Proposta Civica per l’Irpinia con 2 ... atripaldanews.it Si va verso il primo Consiglio Provinciale del 2 aprile facebook Corsa a Palazzo Dogana: cinque liste, chi sono i 48 candidati al Consiglio provinciale x.com