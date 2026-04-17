low RIZZ torna con Get the Money and Go | il nuovo singolo tra pressione e identità

Il 14 aprile, low RIZZ ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato “Get the Money and Go”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e trasmesso in radio a partire dal 17 aprile. Il brano è stato rilasciato dall'etichetta Maionese Project. La canzone affronta temi legati alla pressione e all’identità, e rappresenta il primo singolo dell’artista dopo una pausa.

È disponibile dal 14 aprile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica da venerdì 17 aprile “Get the Money and Go”, il nuovo singolo di low RIZZ, pubblicato per Maionese Project. Un brano intenso e diretto, che segna un nuovo passo nel percorso dell’artista, sempre più focalizzato su una narrazione personale e autentica. Un racconto crudo degli inizi. “Get the Money and Go” nasce come una riflessione sugli esordi di low RIZZ nel mondo della musica, un periodo segnato da ansia da prestazione, pressione costante e una forte spinta interiore a dimostrare il proprio valore. Ogni elemento del brano traduce queste emozioni in suono: il pianoforte costruisce un’atmosfera drammatica e introspettiva.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - low RIZZ torna con “Get the Money and Go”: il nuovo singolo tra pressione e identità Notizie correlate DDUMA torna con “Furtuna”: il nuovo singolo tra destino e consapevolezzaDisponibile dal 17 aprile 2026 per Ad Astra Dischi, “Furtuna” è il nuovo singolo di DDUMA, progetto artistico della cantautrice salentina Chiara... “Movimento Ipnotico”, il nuovo singolo di Claudia Ferri tra tensione emotiva e identità rockArezzo, 07 aprile 2026 – Non è solo una canzone, ma un passaggio, una presa di posizione, un cambio di direzione. Altri aggiornamenti Si parla di: low RIZZ: dal 17 aprile in radio GET THE MONEY AND GO il nuovo singolo; CICLISMO – Bari Pedala #NessunoEscluso: domenica 19 aprile al via il circuito Faumcup 2026 per l’inclusione attraverso lo sport.