Le tensioni nello Stretto di Hormuz sono aumentate negli ultimi giorni, coinvolgendo direttamente anche l’Iran. Le mine trovate in quella zona sono diventate un problema non solo per le navi internazionali, ma anche per il governo iraniano, che si trova ora di fronte a nuove sfide legate alla gestione della sicurezza marittima. La possibilità di riaprire la rotta resta incerta, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione.

Lo Stretto di Hormuz, uno dei principali soggetti delle ultime settimane, potrebbe presentare ulteriori difficoltà nella possibile riapertura. La sua importanza si è ulteriormente consolidata dallo scoppio della guerra in Medio Oriente, evidenziando quanto la distribuzione del petrolio dipenda da questo passaggio. Ad oggi la navigazione è estremamente ridotta e le conseguenze continuano a riversarsi sui paesi dipendenti dai combustibili fossili. Pur essendo stato utilizzato da Teheran come asso nella manica, ora potrebbe ritorcersi contro. È emerso, infatti, che l’Iran potrebbe riscontrare ulteriori difficoltà nella riapertura dello Stretto di Hormuz a causa dell’impossibilità di individuare le mine navali piazzate dall’inizio del conflitto.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Mine sullo Stretto di Hormuz: adesso sono un problema anche per l’Iran

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