Stretto di Hormuz Trump | All’Iran resta solo la minaccia delle mine

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'avvio di operazioni nel Mar di Oman, riferendo che l’Iran ha risposto con la minaccia di utilizzare mine navali. La notizia arriva dopo che le autorità americane hanno segnalato l’attacco a due petroliere nella regione del Golfo. La comunicazione è stata diffusa tramite dichiarazioni ufficiali, senza ulteriori dettagli sui dettagli delle operazioni o sui possibili sviluppi.

Il presidente americano informa l’avvio delle operazioni. Per la prima volta dall’inizio del conflitto, le unità della Marina statunitense transitano nello stretto senza coordinamento con l’Iran Aumenta la tensione nel Golfo Persico dopo le nuove dichiarazioni di Donald Trump, che in un post pubblicato su Truth ha definito la minaccia delle mine marine “l’unica risorsa” rimasta all’Iran nel contesto della guerra in corso contro Teheran. Il presidente americano ha sostenuto che le capacità operative iraniane sarebbero ormai drasticamente ridotte, sottolineando come le 28 imbarcazioni posamine di Teheran “giacciano anch’esse sul fondo del mare”, lasciando di fatto “orfane” le mine disseminate nelle acque del Golfo.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Stretto di Hormuz, Trump: “All’Iran resta solo la minaccia delle mine” Leggi anche: L’Iran ha piazzato mine nello Stretto di Hormuz, la minaccia e rabbia di Trump Leggi anche: La minaccia di Trump: "Se l'Iran ha messo le mine nello stretto di Hormuz..." Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran