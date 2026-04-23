Iran-Usa braccio di ferro per Hormuz Italia pianifica l’invio di 4 navi

L'Italia ha annunciato l'intenzione di inviare quattro navi in una missione internazionale nello Stretto di Hormuz, un'area strategica per il traffico marittimo. La decisione si inserisce nel contesto di tensioni tra Iran e Stati Uniti riguardo alle attività nella regione. La missione mira a garantire la sicurezza delle rotte commerciali e a rafforzare la presenza internazionale nella zona. Nessuna altra informazione sui dettagli operativi è stata resa nota.

(Adnkronos) – L'Italia è pronta a partecipare con 4 navi ad una missione internazionale nello Stretto di Hormuz. Il braccio di mare, decisivo per il 20% del commercio mondiale di petrolio, è ancora paralizzato dal braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Donald Trump non ha nessuna intenzione di rimuovere il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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