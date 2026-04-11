Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran nello stretto di Hormuz continuano a intensificarsi, con navi americane impegnate in un’operazione di sminamento che Teheran ha smentito. La zona, strategicamente cruciale per il traffico marittimo mondiale, resta al centro di una serie di eventi che hanno visto momenti di apertura e chiusura, con minacce di attacchi e sminamenti che alimentano il confronto tra le due parti.

Chiuso, aperto, bersagliato, minato. A un mese e mezzo dall’inizio della guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran tutto si gioca attorno allo stretto di Hormuz, una striscia d’acqua lunga 60 chilometri per la quale passa la maggior parte del greggio globale e alle cui sorti l’economia di mezzo mondo è appesa. Lo scontro più duro tra Usa-Iran su Hormuz Sullo stretto in queste ore si sta consumando lo scontro più duro tra Washington e Teheran che intende usare il suo potere su Hormuz per ottenere concessioni da parte degli americani. Nel giorno in cui sono partiti i colloqui di pace in Pakistan, dove uno dei nodi principali sarà proprio Hormuz, Donald Trump ha annunciato che è in atto una bonifica della striscia di mare.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Usa-Iran, è braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Navi americane per un'operazione di sminamento, Teheran smentisce

Centcom, due navi da guerra Usa nello stretto di Hormuz per lo sminamentoDue navi da guerra americane stanno transitando nello Stretto di Hormuz per un'operazione di sminamento.

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