La minaccia di un nuovo attacco alle navi statunitensi si fa più concreta mentre le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran aumentano nello Stretto di Hormuz. Ricorda l’attacco alla USS Cole avvenuto nel 2000, che rappresenta un episodio passato ma ancora presente nelle preoccupazioni militari. La zona rimane uno dei punti più strategici e sensibili per il traffico energetico mondiale.

La memoria dell’attacco alla USS Cole del 2000 torna al centro delle strategie militari statunitensi mentre cresce la tensione nello Stretto di Hormuz, uno dei punti più delicati per gli equilibri energetici globali. Secondo un’analisi del New York Times, le lezioni apprese da quell’episodio sono oggi considerate fondamentali per la sicurezza della flotta americana impegnata nel Golfo Persico e nel Mare Arabico, dove gli Stati Uniti hanno schierato diverse unità navali, tra cui cacciatorpediniere classe Arleigh Burke. Il contesto è quello di un forte braccio di ferro con l’Iran, che avrebbe rafforzato il controllo sullo Stretto di Hormuz, minacciando azioni contro le navi in transito non autorizzato e aumentando il livello di allerta nella regione.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Dalla USS Cole allo Stretto di Hormuz: la paura di un nuovo attacco alle navi USA nel braccio di ferro con l’Iran

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