Iran Trump promette intesa ‘migliore’ di quella di Obama | le analogie con il precedente e i rischi

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di voler negoziare un accordo con l’Iran che sia molto più efficace di quello firmato nel 2015 dall’amministrazione precedente. La promessa arriva in un momento di tensione tra i due paesi, con Trump che si impegna a ottenere risultati diversi rispetto al passato. La questione riguarda potenziali cambiamenti nelle politiche e nelle strategie di negoziazione con Teheran, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici dell’intesa.

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha promesso di strappare un'intesa con l'Iran "parecchio migliore" rispetto a quella siglata nel 2015 da Barack Obama. In un post su Truth Social, Trump ha definito l'accordo dell'epoca, il Joint Comprehensive Plan of Action (Jcpoa), "uno dei peggiori mai conclusi" e "una strada garantita verso l'arma nucleare".. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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