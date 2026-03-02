Tram deragliato il precedente a Roma nel 2001 | le analogie

Venerdì scorso a Milano, in viale Vittorio Veneto, un tram è deragliato causando due morti e circa cinquanta feriti. Si tratta di un incidente che ricorda un episodio analogo avvenuto a Roma nel 2001, dove un tram aveva causato vittime e feriti. Entrambi gli episodi hanno coinvolto il deragliamento di veicoli su rotaia, portando alla stessa drammatica conseguenza.

Il tram numero 8 deragliato a Roma nel 2001 presenta diverse analogie con l’incidente di Milano: il confronto dell’esperto. Ha provocato due vittime e una cinquantina di feriti l’incidente tranviario avvenuto venerdì scorso a Milano, in viale Vittorio Veneto. Il conducente del tram deragliato – iscritto nel registro degli indagati per disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni colpose – ha riferito agli inquirenti di aver avuto un malore. Errore umano, malfunzionamento dei sistemi di sicurezza o malore del conducente? Con le indagini in corso e la stessa pm che non esclude “alcuna delle ipotesi relative alle cause dell’evento”, è troppo presto per dirlo, ma qualche indizio potrebbe arrivare da un caso analogo verificatosi a Roma esattamente 25 anni fa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Tram deragliato, il sindaco Giuseppe Sala: “Pare che l’autista avesse saltato la fermata precedente”Milano, 27 febbraio 2026 – Il sindaco Giuseppe Sala ha così commentato il deragliamento del tram, dopo essersi recato sul posto per constatare quanto...

