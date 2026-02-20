scontro trump obama sugli ufo e il tycoon promette la declassificazione dei file top secret

Donald Trump ha annunciato che declassificherà i documenti top secret sugli Ufo, riaccendendo il dibattito pubblico negli Stati Uniti. La causa di questa decisione deriva dalla crescente richiesta di chiarezza sulla presenza di oggetti volanti non identificati. Durante un comizio, il tycoon ha promesso di rendere pubblici file riservati, suscitando l’interesse di appassionati e ricercatori. La questione riporta alla luce anni di silenzio ufficiale sulla materia.

Negli Stati Uniti il tema della vita extraterrestre è tornato al centro del dibattito pubblico, intrecciando dichiarazioni politiche, ricerca scientifica e richieste di trasparenza istituzionale. L’ex presidente Barack Obama ha recentemente osservato che, in un universo così vasto, l’esistenza di forme di vita oltre la Terra appare statisticamente plausibile. Allo stesso tempo, ha chiarito di non aver mai avuto accesso, durante il suo mandato, a prove concrete di visite aliene o a dossier segreti che confermassero teorie diffuse nell’immaginario collettivo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barack Obama (@barackobama) Le sue parole hanno riacceso un confronto politico immediato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

