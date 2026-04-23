Iran tensione alle stelle a Hormuz | serviranno 6 mesi per sminare lo stretto

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz sono aumentate, con le autorità iraniane che hanno annunciato che ci vorranno circa sei mesi per sminare l’area. Entrambe le parti stanno cercando di imporre le proprie condizioni per porre fine ai scontri, che hanno portato a un’escalation della situazione nell’area strategica. La regione rimane sotto stretta osservazione internazionale a causa della crescente instabilità.

Le forze deipasdaran, Guardie Rivoluzionarie dell’Iran, hannosequestrato due navi cargo e attaccato una terza, accendendo ulteriormente la crisi in atto. GliStati Uniti, nel frattempo, hanno deciso unilateralmente diprorogare una treguaa tempo indeterminato, mentre Trump ha annunciato lapossibilità di avviare colloquigià entro venerdì. Tuttavia, Teheran rimanescetticariguardo all’estensione delcessate il fuoco, sospettando una potenziale manovra strategica, e invita Washington arimuovere il blocco sullo stretto di Hormuz. In alternativa, minaccia “azioni militari sorprendenti” per proteggere ciò che definisce l’integrità del Paese contro un nemico bellicoso.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, tensione alle stelle a Hormuz: serviranno 6 mesi per sminare lo stretto Notizie correlate Lo stretto di Hormuz aperto non farà calare i prezzi del carburante, serviranno mesi e una pace stabile: l’analisiLa riapertura dello Stretto di Hormuz dopo la tregua tra Stati Uniti e Iran rappresenta un passaggio cruciale per il commercio globale, ma non... Stretto di Hormuz, riapertura lampo e nuova chiusura: tensione alle stelleABBONATI A DAYITALIANEWS Una tregua durata poche ore La riapertura dello Stretto di Hormuz è durata pochissimo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Donald Trump contro l'Italia, tensione alle stelle dopo il caso di Sigonella: Per loro non ci saremo; Guerra in Iran, la diretta | Stretto di Hormuz di nuovo chiuso. Trump: i negoziati con Teheran vanno bene; Il giorno dei Guardiani, a Hormuz i pasdaran sequestrano due navi; GEOPOLITICA, TASS: PECHINO AVVERTE WASHINGTON, IL TENTATIVO DI CONTENERE LA CINA FALLIRÀ, TENSIONE ALLE STELLE SULL'ASSE TAIWAN-IRAN. Iran, tensione alle stelle. Gli Usa studiano un’operazione di terra. Teheran non si tira indietro: Aspettiamo l’arrivo delle truppe per dare loro fuocoIl Pentagono si sta preparando alla possibilità di operazioni a terra in Iran nel caso in cui il presidente americano Donald Trump decidesse per un’escalation militare ... affaritaliani.it Ripresa dei colloqui Usa-Iran. 'Accordo o tornano le bombe', 'non accettiamo minacce'Nella totale incertezza, qualcosa sembra muoversi tra Iran e Usa. Se infatti le tensioni restano alle stelle, soprattutto dopo il sequestro americano della nave cargo iraniana Touska - per il quale Te ... ansa.it L’Italia ai Mondiali del 2026 al posto dell’Iran: una mossa che potrebbe aiutare a ricucire lo strappo che si è creato recentemente tra Donald Trump e la nostra presidente del Consiglio dopo gli attacchi del presidente al Papa per la guerra in corso. È la richiest - facebook.com facebook Iran, Casa Bianca: “Tregua Trump non ha dato una scadenza”. Libano, l’esercito israeliano uccide un’altra giornalista x.com