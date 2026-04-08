Dopo la riapertura dello Stretto di Hormuz, che aveva visto una tregua tra Stati Uniti e Iran, si resta in attesa di effetti tangibili sui mercati del petrolio. Anche se la navigazione è tornata normale, gli esperti affermano che ci vorranno mesi prima di vedere una diminuzione significativa dei prezzi del carburante. La stabilità nel Medio Oriente sarà determinante per un cambiamento duraturo sui costi energetici.

La riapertura dello Stretto di Hormuz dopo la tregua tra Stati Uniti e Iran rappresenta un passaggio cruciale per il commercio globale, ma non basterà a far scendere rapidamente i prezzi dei carburanti. È questo il punto centrale dell’analisi di Matteo Villa, esperto dell’Ispi, secondo cui gli effetti della crisi energetica continueranno a farsi sentire ancora a lungo. Nonostante il ritorno alla navigazione nello snodo da cui passa circa il 20% del petrolio mondiale, i consumatori dovranno prepararsi a convivere con prezzi elevati ancora per settimane, se non mesi. Hormuz, prepariamoci alle polemiche delle prossime settimane. Anche se lo stretto di Hormuz fosse “aperto” da oggi, ci vorranno settimane perché i prezzi alla pompa in Europa si stabilizzino e mesi prima che si torni alla normalità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lo stretto di Hormuz aperto non farà calare i prezzi del carburante, serviranno mesi e una pace stabile: l’analisi

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Quindi lo stretto di Hormuz rimane sotto il controllo dell’Iran?Il cessate il fuoco permetterà di nuovo alle navi di attraversarlo, ma rispetto alla situazione pre-guerra sarà l'Iran a decidere i termini, almeno per ora ... ilpost.it

L’Iran potrebbe incassare fino a 90 miliardi di dollari l’anno con i pedaggi sullo Stretto di #Hormuz. L’analisi di JPMorgan x.com

"Gli iraniani hanno accettato di riaprire Hormuz, gli Stati Uniti hanno accettato di fermare gli attacchi. Questa è la base della tregua fragile che abbiamo ora". Lo ha detto il vicepresidente americano JD Vance, al Mathias Corvinus Collegium (Mcc) di Budap - facebook.com facebook