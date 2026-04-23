Iran Teheran sequestra due navi a Hormuz Giustiziato un uomo accusato di collaborare con il Mossad – La diretta

Nello stretto di Hormuz, l’Iran ha aperto il fuoco contro tre navi, sequestrandone due. La notizia arriva a circa 24 ore dalla dichiarazione di un cessate il fuoco da parte di un ex presidente degli Stati Uniti. Nel frattempo, un uomo accusato di collaborare con un servizio di intelligence straniero è stato giustiziato nel paese. La regione continua a essere teatro di tensioni e azioni militari.

La guerra in Medio Oriente sembra non vedere una fine, almeno nel breve periodo. Ieri l’Iran hanno aperto il fuoco contro tre navi nello Stretto di Hormuz, sequestrandone due, circa 24 ore dopo l’estensione del cessate il fuoco da parte di Donald Trump. Quest’ultimo, intanto, ha definito “possibile” l’ipotesi che possano esserci nuovi colloqui già venerdì. L’amministrazione repubblicana nel frattempo continua a perdere pezzi: ad andarsene questa volta è il segretario della Marina John Phelan che, secondo quanto annunciato dal Pentagono, lascerà l’incarico con effetto immediato. Guerra in Medio Oriente – La diretta di oggi giovedì 23 aprile...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Teheran sequestra due navi a Hormuz. Giustiziato un uomo accusato di collaborare con il Mossad – La diretta Notizie correlate Iran, 'giustiziato un uomo accusato di collaborare con il Mossad'L'Iran ha giustiziato un uomo accusato di collaborare con il Mossad, i servizi segreti israeliani. Iran, la guerra in diretta: Teheran sequestra due navi Msc a Hormuz. Trump prolunga la tregua: “Nuovi colloqui possibili già venerdì”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: tregua ancora fragile dopo il fallimento dei negoziati. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Guerra Iran, Teheran sequestra due navi nello Stretto di Hormuz; Medio Oriente, Trump rilancia i colloqui venerdì, l'Iran sequestra due cargo a Hormuz - LIVEBLOG; L'Iran sequestra due navi a Hormuz. Casa Bianca: Non potranno ottenere una bomba nucleare: devono consegnare l'uranio arricchito; Iran, Trump: Colloqui già venerdì. Teheran sequestra 2 navi Msc. Iran, Teheran sequestra due navi nello Stretto di Hormuz. Trump: Possibili colloqui venerdìLa nave mercantile battente bandiera giordana Baghdad naviga nel Golfo Persico in direzione dello ... msn.com Hormuz: Teheran sequestra due portacontainer Msc. Marina militare italiana: «Pianificato l’invio di 4 navi»Saltano i colloqui Usa-Iran previsti in Pakistan nella giornata di oggi. Il viaggio del vicepresidente JD Vance e della delegazione di negoziatori americani a Islamabad - inizialmente dato solo come t ... unionesarda.it Guerra Iran, il segretario della Marina Usa è stato licenziato: tensioni con il capo del Pentagono Hegseth - facebook.com facebook La crisi in Medio Oriente e lo stallo nei negoziati USA-Iran, le conseguenze economiche del conflitto, l’allarme per il taglio dei voli. #ReStart @AnnalisaBruchi: 09:45 #Rai3. Con @stefostefanini @GoffredoBuccini @giubileif #DavideTabarelli @FlamiCami @le x.com