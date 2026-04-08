L'Iran ha annunciato che le compagnie di navigazione dovranno pagare i pedaggi per il transito delle petroliere nello Stretto di Hormuz utilizzando criptovalute. La decisione è stata comunicata mentre il Paese cerca di mantenere il controllo sulla via strategica durante un periodo di cessate il fuoco di due settimane. La misura mira a regolare le operazioni di transito nell'area, che rappresenta un punto cruciale per il passaggio di petrolio.

L'Iran richiederà alle compagnie di navigazione il pagamento di pedaggi in criptovaluta per il transito delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, nel tentativo di mantenere il controllo sul passaggio attraverso questa importante via navigabile durante il cessate il fuoco di due settimane. Hamid Hosseini, portavoce dell'Unione degli esportatori iraniani di petrolio, gas e prodotti petrolchimici, ha dichiarato mercoledì al Financial Times che l'Iran intende riscuotere pedaggi da ogni petroliera di passaggio e valutare ciascuna nave. "L'Iran deve monitorare ciò che entra ed esce dallo stretto per garantire che queste due settimane non vengano utilizzate per il trasferimento di armi", ha affermato Hosseini, la cui associazione di categoria collabora strettamente con lo Stato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Iran detta le regole e impone pedaggi in criptovaluta nello Stretto di Hormuz

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Lo Stretto di Hormuz non è un tratto di mare liberamente navigabile x.com