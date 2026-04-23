Il Papa Leone XIV ha commentato la situazione attuale in Iran, sottolineando che la questione nello Stretto di Hormuz è “evidentemente molto complessa”. Ha aggiunto che è necessario incoraggiare il dialogo tra le parti coinvolte. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni e questioni geopolitiche legate alla regione. Nessun dettaglio su eventuali misure o passaggi specifici è stato fornito.

La situazione in Iran e, in particolare, quella dello Stretto di Hormuz “è evidentemente molto complessa”. Così, come riportato da Vatican News, Papa Leone XIV sull’aereo di ritorno dall’Africa parlando con i giornalisti. “Le stesse trattative che stanno facendo, un giorno l’Iran dice sì e gli Stati Uniti dicono di no e viceversa, e non sappiamo dove si va – ha aggiunto il Papa -. Si è creata questa situazione caotica, critica per l’economia mondiale, ma poi anche c’è tutta una popolazione in Iran di persone innocenti che stanno soffrendo per questa guerra. Quindi sul cambio di regime sì o no: non è chiaro quale regime ci sia in questo momento, dopo i primi giorni degli attacchi di Israele e Stati Uniti all’Iran.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Papa Leone XIV: "Situazione molto complessa, dobbiamo incoraggiare il dialogo"

Papa Leone: «Non posso essere a favore della guerra. Benedizione coppie gay Sono contrario»

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