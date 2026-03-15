Iran Papa Leone XIV | Cessate il fuoco si riaprano percorsi di dialogo

Il Papa Leone XIV ha espresso preoccupazione per la situazione in Libano e ha invitato tutte le parti a cessare il fuoco. Ha sottolineato l’importanza di riaprire percorsi di dialogo per sostenere le autorità del Paese. La richiesta arriva in un momento di crescente tensione nel Libano, dove le autorità stanno cercando di affrontare le difficoltà attuali.

“È motivo di grande preoccupazione la situazione in Libano. Auspico cammini di dialogo che possano sostenere le autorità del Paese nell’implementare soluzioni durature alla grave situazione in corso per il bene comune di tutti i libanesi”. Così Papa Leone XIV dopo l’Angelus in Piazza San Pietro. “Mi rivolgo ai responsabili di questo conflitto. Cessate il fuoco, si riaprano percorsi di dialogo. La violenza non potrà mai portare alla giustizia alla stabilità e alla pace che i popoli attendono”, ha aggiunto il Papa. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Papa Leone XIV: “Cessate il fuoco, si riaprano percorsi di dialogo” Articoli correlati Iran, Papa Leone XIV: “Cessate il fuoco”Mentre il Medio Oriente è luogo di battaglie, tra droni che devastano le città e recano morti, a livello internazionale c’è scompiglio, tra chi viola... Leggi anche: Papa Leone XIV: “In Iran si coltivino dialogo e pace” Una raccolta di contenuti su Papa Leone Temi più discussi: Medio Oriente, Leone XIV: tacciano le armi e spazio al dialogo e alla voce dei popoli; Guerra in Iran, il solco fra Trump e Leone XIV è sempre più profondo; Guerra Iran, il Papa: La Chiesa pronta a collaborare con tutti per la pace; Papa Leone, la cautela sulla guerra in Iran e la condanna esplicita (appaltata ai cardinali). Iran, Papa: Cessate il fuoco, si riaprano percorsi di dialogo(LaPresse) È motivo di grande preoccupazione la situazione in Libano. Auspico cammini di dialogo che possano sostenere le autorità del ... stream24.ilsole24ore.com Papa Leone XIV: Maria interceda per la guerra in Iran/ Rischi sul Libano: dialogo faccia tacere le bombeAngelus Papa Leone XIV e appello di pace contro la guerra in Iran: intercessione Maria per una vera pace, tacciano armi. Messaggio alle donne ... ilsussidiario.net Il forte richiamo del Papa ai responsabili della guerra: «Cessate il fuoco!» Papa Leone dall'Angelus ha parlato anche di una fede «dagli occhi aperti» per promuovere pace, giustizia e solidarietà Leggi l’articolo completo al link nel primo commento facebook Papa Leone XIV: "La giustizia sia sempre illuminata dalla verità e accompagnata dalla misericordia" x.com