Udienza Generale 4 marzo 2026 papa Leone XIV | Chiesa realtà complessa insieme umana e divina

Papa Leone XIV all'Udienza Generale prosegue l'approfondimento sui testi conciliari e parla della Chiesa, realtà complessa in cui convive la dimensione umana e quella divina. In questo mercoledì 4 marzo, papa Leone XIV ha tenuto la consueta Udienza Generale in piazza San Pietro dopo il piccolo stop della settimana scorsa a causa della sua partecipazione agli Esercizi spirituali quaresimali. Il pontefice prosegue il ciclo di catechesi iniziato in questo 2026 sull'approfondimento della conoscenza del Concilio Vaticano II attraverso l'analisi dei suoi documenti. Continua così ad approfondire la costituzione dogmatica Lumen gentium e si sofferma a spiegare cosa sia effettivamente la Chiesa.