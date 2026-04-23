Iran Papa Leon XIV | Non posso essere a favore della guerra

Il Papa ha dichiarato di non poter sostenere la guerra, sottolineando il ruolo della Chiesa e come pastore nel promuovere la pace. Ha invitato tutti a impegnarsi nella ricerca di soluzioni basate su una cultura di dialogo e comprensione, rifiutando ogni forma di odio e divisione. La sua presa di posizione arriva in un momento di tensioni internazionali.

(Adnkronos) – "Come Chiesa come pastore, non posso essere a favore della guerra. E vorrei incoraggiare tutti a fare gli sforzi per cercare risposte che vengono da una cultura di pace e non di odio e divisione". Papa Leone XIV si esprime così sul volo di ritorno dalla Guinea, come riportano i media vaticani. Il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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