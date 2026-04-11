A Islamabad si sono aperti i colloqui di pace tra Iran e Stati Uniti, come annunciato dal primo ministro pakistano dopo un incontro con il vicepresidente degli Stati Uniti. La riunione si svolge in un momento di tensione, a circa un mese dall'inizio di un conflitto tra le due nazioni. Il mondo osserva con attenzione, mentre si cerca di trovare una tregua che possa mettere fine alle ostilità.

I colloqui di pace tra Iran e Stati Uniti sono iniziati. Lo ha annunciato il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif dopo aver incontrato a Islamabad il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. "Con l’inizio odierno dei colloqui di Islamabad, il primo ministro del Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif, ha avuto un incontro con Sua Eccellenza JD Vance, Vice Presidente degli Stati Uniti d’America», si legge nella dichiarazione «il primo ministro ha ribadito che il Pakistan intende continuare a facilitare il lavoro di entrambe le parti per compiere progressi verso una pace duratura nella regione». L'obiettivo è trasformare un fragile cessate il fuoco in una pace duratura, dopo oltre un mese di guerra.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Iran-Usa, colloqui di pace a Islamabad: tregua fragile dopo un mese di guerra, il mondo con il fiato sospeso

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