Iran | la guerra inevitabile

Negli ultimi giorni, la situazione tra le tensioni con l’Iran si è aggravata, portando a una fase di stallo tra guerra e pace. Questa situazione ha provocato la chiusura dello Stretto di Hormuz, una delle rotte più strategiche per il traffico marittimo mondiale. Le conseguenze di questa crisi si fanno sentire a livello internazionale, con il rischio di un’ulteriore escalation che preoccupa diversi paesi.

“Il conflitto con l’Iran è entrato in una nuova fase dannosa: un limbo paralizzante tra guerra e pace che lascia lo Stretto di Hormuz chiuso e la prospettiva di un’escalation incombente”. Così il Wall Street Journal, che allarma sui pericoli della chiusura dello Stretto che, a causa del blocco americano, che a sua volta ha innescato la nuova stretta di Teheran sullo stesso, non solo prolunga l’aggravio dei mercati globali, ma rischia anche un nuovo scontro aperto. Infatti, prosegue il WSJ. “La battaglia per il controllo dello Stretto, uno dei più importanti corridoi del commercio globale, infuria, tenendo in allerta gli operatori del mercato delle materie prime e contribuendo a spingere i prezzi internazionali del petrolio oltre i 100 dollari al barile .🔗 Leggi su It.insideover.com

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Dario Fabbri spiega la guerra USA in IRAN

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