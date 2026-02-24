Trump lancia ultimatum all’Iran | Senza accordo guerra inevitabile

La crisi tra Stati Uniti e Iran si intensifica a causa delle recenti minacce di Donald Trump, che avverte: senza un accordo, uno scontro armato è certo. Trump ha affermato che l’assenza di negoziati porterà a un conflitto inevitabile, puntando il dito contro le azioni di Teheran nella regione. La crescente tensione si riflette anche nelle esercitazioni militari e nei messaggi di avvertimento tra le due nazioni. La situazione resta calda e nessun passo verso una de-escalation si intravede.

Fatti e dettagli: La cronaca di una tensione che monta. La minaccia di Donald Trump all’Iran non è arrivata per caso. Il presidente degli Stati Uniti ha scelto con cura le parole, scrivendo su Truth che, in assenza di un accordo, sarà una giornata molto brutta per Teheran. Non è la prima volta che Trump usa un linguaggio così diretto, ma questa volta il tono è più perentorio, quasi un ultimatum. Le sue parole arrivano dopo settimane di tensioni crescenti, con gli Stati Uniti che hanno intensificato la pressione diplomatica ed economica sull’Iran. Un dettaglio cruciale emerge dalle dichiarazioni di Trump: il presidente ha smentito con forza le indiscrezioni secondo cui il generale Dan Caine, uno dei massimi vertici militari americani, sarebbe contrario a un attacco contro l’Iran. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Iran, l'ultimatum di Trump: "Trenta giorni per concludere l'accordo sul nucleare"L'ex presidente Donald Trump ha lanciato un ultimatum all'Iran, dando trent'anni di tempo per raggiungere un accordo sul nucleare.

Trump lancia l'ultimatum a Putin dopo l'incontro con Zelensky a Davos: "La guerra deve finire"Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha incontrato Volodymyr Zelensky, sottolineando l'importanza di un rapido termine del conflitto.

Trump verso la guerra con l’Iran La diretta con Alessandro Orsini

