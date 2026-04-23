Negli ultimi giorni si sono registrate novità nella regione mediorientale, con notizie di un cambio ai vertici della marina di un paese coinvolto nel conflitto. A quasi due mesi dall’inizio delle ostilità tra le forze di alcuni stati e l’Iran, non si sono ancora raggiunte intese tra le parti interessate, mentre le tensioni continuano a caratterizzare la situazione.

Ancora lontano il raggiungimento di un accordo tra Usa e Israele da una parte e l'Iran dall'altro a quasi due mesi dallo scoppio della guerra in Medio Oriente. Mentre nello stretto di Hormuz la situazione è sempre più delicata, con i pasdaran che hanno sequestrato due navi cargo e ne hanno colpita una terza, il segretario alla Marina Usa ha lasciato il suo incarico “con effetto immediato”. La notizia è stata comunicata dal Pentagono che non ha fornito spiegazioni. Intanto Donald Trump ha prorogato unilateralmente una tregua di durata indefinita annunciando che nuovi colloqui sono "possibili già venerdì". Teheran, da parte sua, vuole che Washington tolga il blocco nello Stretto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la giornata. Usa, "silurato il capo della Marina": le conseguenze sul conflitto

Iran, USA, Israele: come siamo arrivati alla guerra e cosa può succedere adesso

Notizie correlate

Pezeshkian mette in guardia: conflitto tra Iran e Usa avrebbe conseguenze devastanti per entrambi i PaesiIl presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha lanciato un avvertimento chiaro: un conflitto diretto tra l’Iran e gli Stati Uniti avrebbe conseguenze...

L’Europa tra ansie strategiche e distanza dagli Usa, preoccupata per conseguenze dell’eventuale conflitto in IranL’Unione europea sta affrontando un momento di crescente tensione strategica, segnato da una profonda inquietudine sulle conseguenze di un possibile...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Medio Oriente, il giorno dei nuovi negoziati Usa-Iran. 'Una petroliera di Teheran ha violato il blocco Usa'; Usa-Iran, giornata chiave per i negoziati. Trump: Oggi accordo in Pakistan; Borse Ue appese ai negoziati Usa-Iran, a Milano (-1,3%) stacco cedole; Borse in rialzo nel giorno del nuovo negoziato tra Usa e Iran in Pakistan.

Salta il secondo round di colloqui Iran-Usa in Pakistan, Trump estende la treguaTeheran: 'La proroga è uno stratagemma per un attacco a sorpresa'. Petrolio in rialzo. Berlino e Roma alzano il muro nell'Ue sulla sospensione dell'intesa con Israele. Tajani: 'Meglio le sanzioni ai c ... ansa.it

Guerra in Iran: Trump annuncia nuovi colloqui con TeheranAlta tensione nella guerra in Iran tra Usa e Teheran. Donald Trump ha annunciato la possibilità di nuovo colloqui venerdì. newsmondo.it

Un alto funzionario della Fifa, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia per i prossimi Mondiali in programma a giugno in Messico, Stati Uniti e Canada, dando vita a un`importante operazion - facebook.com facebook

La crisi in Medio Oriente e lo stallo nei negoziati USA-Iran, le conseguenze economiche del conflitto, l’allarme per il taglio dei voli. #ReStart @AnnalisaBruchi: 09:45 #Rai3. Con @stefostefanini @GoffredoBuccini @giubileif #DavideTabarelli @FlamiCami @le x.com