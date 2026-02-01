Pezeshkian mette in guardia | conflitto tra Iran e Usa avrebbe conseguenze devastanti per entrambi i Paesi

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian mette in guardia: se l’Iran e gli Stati Uniti dovessero scontrarsi, le conseguenze sarebbero terribili per entrambi. Non si tratta di una minaccia teorica, ma di un rischio reale che potrebbe scatenare danni enormi e duraturi. Pezeshkian avverte che nessuno avrebbe da guadagnarci in uno scontro diretto tra le due nazioni.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha lanciato un avvertimento chiaro: un conflitto diretto tra l’Iran e gli Stati Uniti avrebbe conseguenze devastanti per entrambi i Paesi, senza alcun vincitore possibile. L’appello è arrivato in un contesto di crescente tensione nel Medio Oriente, dove i rapporti tra Teheran e Washington rimangono tesi, segnati da anni di ostilità, sanzioni e scontri indiretti. Pezeshkian ha sottolineato che la guerra non sarebbe né nell’interesse dell’Iran né di Washington, sottolineando la necessità di risolvere le divergenze attraverso il dialogo e la diplomazia. L’intervento del capo dello Stato iraniano arriva in un momento critico, con la regione segnata da instabilità, conflitti in corso in diverse aree e una presenza militare costante degli Stati Uniti in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L’Europa si trova a un punto di svolta.

L'Iran e il Qatar hanno espresso preoccupazione riguardo a un possibile intervento degli Stati Uniti nel paese, sottolineando che ciò potrebbe provocare un'escalation e portare a conseguenze gravi per la stabilità regionale.

Argomenti discussi: Il presidente iraniano mette in guardia dall'instabilità regionale dovuta alle minacce degli Stati Uniti.

Putin telefona a Netanyahu e al presidente iraniano Pezeshkian: "Impegnati in un dialogo costruttivo". Il blocco di internet potrebbe durare fino a fine marzo, mentre Trump mette in stand-by l'opzione militare: "Gli ayatollah hanno fermato le esecuzioni" - facebook.com facebook