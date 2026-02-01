L’Europa tra ansie strategiche e distanza dagli Usa preoccupata per conseguenze dell’eventuale conflitto in Iran

L’Europa si trova a un punto di svolta. I leader europei sono preoccupati per le possibili conseguenze di un conflitto in Iran e guardano con attenzione alle mosse degli Stati Uniti. La distanza tra i due blocchi si allarga, e in molti temono che questa tensione possa esplodere in una crisi più ampia. La situazione resta incerta, e nessuno osa ancora fare passi decisi.

L'Unione europea sta affrontando un momento di crescente tensione strategica, segnato da una profonda inquietudine sulle conseguenze di un possibile conflitto armato in Iran. Le istituzioni di Bruxelles, pur non avendo un'autorità militare unificata, stanno monitorando con allarme l'evolversi della situazione nel Medio Oriente, soprattutto dopo che si è diffusa la convinzione che gli Stati Uniti potrebbero intraprendere un'azione militare diretta contro Teheran. L'ansia dell'Ue non riguarda solo il rischio di una guerra regionale espansa, ma soprattutto la paura di essere esclusa dalle decisioni strategiche chiave, rimanendo inascoltata mentre si decide il destino di un'area cruciale per la sicurezza globale.

Donald Trump si è detto preoccupato per un possibile intervento militare in Iran.

