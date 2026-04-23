In Iran, le autorità hanno recentemente depositato i pedaggi presso la Banca centrale, mentre la marina statunitense ha rimosso il comandante di una delle sue unità. A quasi due mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, non si sono ancora registrati progressi concreti nel negoziato tra Stati Uniti, Israele e Iran. La situazione rimane tesa, con pochi segnali di una rapida risoluzione dei dialoghi diplomatici.

Ancora lontano il raggiungimento di un accordo tra Usa e Israele da una parte e l'Iran dall'altra a quasi due mesi dallo scoppio della guerra in Medio Oriente. Mentre nello stretto di Hormuz la situazione è sempre più delicata, con i pasdaran che hanno sequestrato due navi cargo e ne hanno colpita una terza, il segretario alla Marina Usa ha lasciato il suo incarico “con effetto immediato”. La notizia è stata comunicata dal Pentagono che non ha fornito spiegazioni. Intanto Donald Trump ha prorogato unilateralmente una tregua di durata indefinita annunciando che nuovi colloqui sono "possibili già venerdì". Teheran, da parte sua, vuole che Washington tolga il blocco nello Stretto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la giornata. Hormuz, Teheran deposita i pedaggi alla Banca centrale. Marina Usa, cacciato il capo

Notizie correlate

L’Iran deposita i proventi del pedaggio di Hormuz alla Banca Centrale – La direttaNel 55esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno licenziato il capo della Marina con effetto immediato, senza fornire...

Trump: “Blocco immediato di Hormuz”. Marina Usa blocca chi paga pedaggi all’IranWASHINGTON – Donald Trump ha annunciato su Truth il blocco “con effetto immediato” di tutte le navi da e per lo stretto di Hormuz dopo il fallimento...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: La Marina pianifica l'invio di quattro navi a Hormuz; L’Iran chiude Hormuz: gli Usa non hanno tolto il loro blocco; Medio Oriente, Trump rilancia i colloqui venerdì, l'Iran sequestra due cargo a Hormuz - LIVEBLOG; La settimana politica: tensioni ancora alte tra USA e Iran, mentre prosegue la tregua di 10 giorni tra Israele e Libano.

Hormuz, Trump: «Sparare a tutte le navi che posano mine nello Stretto». Il segretario della Marina Usa è stato licenziatoLa scadenza del primo maggio potrebbe aumentare la pressione su Donald Trump per mettere fine alla guerra in Iran. Il primo maggio sono infatti 60 giorni di conflitto e la legge prevede che il preside ... ilmessaggero.it

Trump ordina di spare contro navi posamine a Hormuz. Iran incassa proventi dal pedaggio dello Stretto - Diretta(Adnkronos) - Dopo la tregua prolungata a tempo indeterminato da Donald Trump nella guerra tra Iran e Usa, prosegue tuttavia il blocco navale ... iltempo.it

Segui gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/guerra-ultime-notizie-il-segretario-marina-usa-e-stato-licenziato-tensioni-hegseth-AItzyeeC - facebook.com facebook

Guerra in Iran, le news di oggi in diretta | Il segretario alla Marina Usa John Phelan lascia “con effetto immediato” - la Repubblica x.com