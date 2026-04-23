L’Iran deposita i proventi del pedaggio di Hormuz alla Banca Centrale – La diretta

In un nuovo sviluppo legato al conflitto in Medio Oriente, l’Iran ha trasferito i fondi provenienti dai pedaggi sullo Stretto di Hormuz alla Banca Centrale del paese. Nel frattempo, si è avuta la notizia che, nel 55esimo giorno di guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, gli Stati Uniti hanno rimosso con effetto immediato il comandante della Marina senza fornire dettagli sulle motivazioni.

Nel 55esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno licenziato il capo della Marina con effetto immediato, senza fornire spiegazioni sulla cacciata. Si tratta dell’ennesimo dirigente apicale mandato via da Donald Trump in questi mesi di guerra. Intanto secondo il New York Times il presidente ha paura della scadenza del primo maggio: quel giorno saranno due mesi di guerra e Trump dovrà chiedere l’autorizzazione al Congresso per proseguirla. Il prezzo del petrolio è in crescita a causa dello stallo delle trattative sullo Stretto di Hormuz. In copertina: Un pallone che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una campagna iberal Democratici a Londra, Gran Bretagna, il 22 aprile 2026.🔗 Leggi su Open.online

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