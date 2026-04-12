Un nuovo intervento americano riguarda lo stretto di Hormuz, con il presidente che ha annunciato il blocco immediato di tutte le navi dirette verso questa zona strategica. La decisione segue il fallimento di negoziati avvenuti in Pakistan. Inoltre, la Marina degli Stati Uniti ha comunicato di aver fermato le imbarcazioni che pagano pedaggi all’Iran, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle motivazioni specifiche.

WASHINGTON – Donald Trump ha annunciato su Truth il blocco “con effetto immediato” di tutte le navi da e per lo stretto di Hormuz dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan. “Ho ordinato alla nostra Marina di individuare e intercettare ogni imbarcazione nelle acque internazionali che abbia versato un pedaggio all’Iran. Nessuno che paghi un pedaggio illegale avrà libero transito in mare”. Lo ha annunciato Donald Trump su Truth. “Inizieremo a distruggere le mine che gli iraniani hanno posato nello Stretto. Qualsiasi iraniano che spari contro di noi o contro imbarcazioni pacifiche verrà fatto saltare in aria!” ha continuato Trump. “L’incontro” in Pakistan “è andato bene.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Trump: “Blocco immediato di Hormuz”. Marina Usa blocca chi paga pedaggi all’Iran

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