La Casa Bianca ha dichiarato che al momento non esiste una data stabilita per una tregua definitiva nel conflitto in Iran, precisando inoltre che il sequestro di alcune navi nel Golfo di Hormuz non contravviene al cessate il fuoco in atto. Non sono state fornite scadenze precise riguardo alla fine delle ostilità, e le autorità statunitensi hanno condiviso dettagli sugli ultimi sviluppi nella regione.

Il conflitto in Iran è lontano dalla fine, nonostante il cessate il fuoco, e infatti Washington ha deciso di comunicare alcune informazioni importanti sugli ultimi eventi. Come ha spiegato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, il sequestro di due navi da parte della Repubblica islamica non è considerata una violazione del cessate il fuoco da Donald Trump. Il motivo? Secondo il capo dell’ufficio stampa del presidente americano, le imbarcazioni requisite non sono né americane e tantomeno israeliane, ma internazionali. Poi ha sottolineato che i Pasdaran «non controllano lo Stretto di Hormuz, quello a cui assistiamo è pirateria». Quanto alla fine del cessate il fuoco, Leavitt ha ricordato che «il presidente non ha fissato una scadenza precisa per ricevere una proposta iraniana, a differenza di alcune notizie che ho visto oggi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Iran, la Casa Bianca: «Nessuna scadenza precisa per la tregua. Il sequestro delle navi a Hormuz non viola il cessate il fuoco»

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