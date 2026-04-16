L'Iran ha dichiarato che le navi statunitensi sono a rischio a causa di azioni considerate provocatorie, mentre la Casa Bianca ha precisato di non aver richiesto una proroga del cessate il fuoco. Le tensioni tra le due parti riguardano una possibile estensione della tregua, con alcuni consiglieri di leadership iraniana che hanno commentato sul possibile coinvolgimento degli Stati Uniti in modo positivo. La situazione rimane in evoluzione, con i dettagli delle trattative ancora incerte.

Si tratta per prorogare la tregua. Il consigliere di Khamenei: "Fantastico se gli Usa ci invadessero: migliaia di ostaggi e riscatti per miliardi di dolllari" "Dopo le successive e disastrose sconfitte inflitte dall'aviazione, la pesante sconfitta subita dalla Marina, la pesante sconfitta subita dalle forze aviotrasportate, Trump ora si è messo a parlare del blocco dello Stretto di Hormuz. Vuole fare il poliziotto nello Stretto di Hormuz". Lo ha detto alla televisione di Stato iraniana Mohsen Rezaei, consigliere militare della Guida Suprema Mojtaba Khamenei. "Un blocco navale ha una definizione, un quadro di riferimento, ed è una guerra navale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Iran minaccia: "Trump fa il poliziotto, ma le navi Usa rischiano". La Casa Bianca: "Non abbiamo chiesto la proroga del cessate il fuoco"

Trump minaccia di cancellare la civiltà iraniana. Ma gli Usa non erano una democrazia

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