L’Associazione donne democratiche iraniane contro il tour di Pahlavi | Il figlio dello scià non rappresenta il nostro popolo

Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo sovrano scià, si trova in Italia per incontri con esponenti del governo. L’Associazione donne democratiche iraniane ha espresso opposizione al tour di Pahlavi, affermando che lui non rappresenta il popolo iraniano. La dichiarazione sottolinea che Pahlavi non ha legami ufficiali con lo stato iraniano e che il suo viaggio non riflette la volontà della maggioranza del popolo.

Reza Pahlavi, il figlio dell’ultimo scià, è in Italia per incontrare membri del governo italiano: “L’unico motivo della notorietà di Reza Pahlavi risiede nell’infausta eredità del padre: un dittatore che mantenne il potere attraverso un sistema a partito unico sostenuto da un temuto apparato di sicurezza, la Savak. Il suo regime fu segnato dalla tortura e dall’uccisione di dissidenti politici e intellettuali, nonché da una corruzione diffusa, fino a essere rovesciato da una rivoluzione popolare di milioni di persone e consegnato definitivamente alla storia” si legge nella dichiarazione di protesta dell’Associazione donne democratiche iraniane in Italia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Associazione donne democratiche iraniane contro il tour di Pahlavi: “Il figlio dello scià non rappresenta il nostro popolo” Notizie correlate Leggi anche: Reza Pahlavi, l'erede dello scià di Persia: "Trump, aiuta il mio popolo a liberarsi" Il ritorno dello Scià al Cpac: Reza Pahlavi e la scommessa del cambio di regime in IranNell’ultimo giorno del CPAC, la grande conferenza dei conservatori americani, dopo una serie di interventi dei membri dell’amministrazione Trump, il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: GIOVANI IRANIANI: PRESENZA NON ANNUNCIATA DI REZA PAHLAVI A ROMA. ELEMENTI DI FORTE PREOCCUPAZIONE; La scomparsa Franca Zucchetti: a Il Cascinetto incontro di commemorazione; Il futuro mi aspetta; Le vacanze romane di Pahlavi dividono il centrodestra tra apertura diplomatica e critiche politiche. La Conferenza delle Donne Democratiche aderisce al Manifesto femminista e transfemminista per il 25 novembreOggi come Conferenza Nazionale delle Donne Democratiche aderiamo convintamente al Manifesto femminista e transfemminista per il 25 novembre promosso dalla Rete D.i.Re. insieme ad altre importanti ... partitodemocratico.it La Conferenza delle Donne Democratiche aderisce al Manifesta femminista e transfemminista per il 25 novembreOggi come Conferenza Nazionale delle Donne Democratiche aderiamo convintamente al Manifesto femminista e transfemminista per il 25 novembre promosso dalla Rete D.i.Re. insieme ad altre importanti ... partitodemocratico.it Associazione Schierarsi. . Donne palestinesi marchiate sulle mani dalle forze israeliane. E qui tutti tacciono! #Palestina #bastasoldiaigiornali facebook