Secondo fonti ufficiali, in Iran sono stati giustiziati 813 cittadini con doppio passaporto, accusati di essere informatori di agenzie straniere come la CIA e il Mossad. La notizia riporta anche l’infiltrazione di agenti dei Pasdaran nel Golfo, senza ulteriori dettagli sui processi o sui motivi delle esecuzioni. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra le autorità iraniane e i servizi di intelligence stranieri.

Dimenticatevi la figura di 007 con la Walter PPK sotto l’ascella o il furbissimo e colto George Smiley uscito dalla penna di John le Carrè, la guerra di spie che si gioca oggi nel conflitto Mediorientale ha mille volti anonimi, non sempre agenti a tempo pieno, più spesso part time o dormienti, che conducono una vita apparentemente normale. Guardano, segnalano, spiano per il Mossad e la Cia o al contrario per i Pasdaran iraniani sui rispettivi fronti allargati. Contribuiscono direttamente alla neutralizzazione dei leader del terrore in Medio Oriente o per il network terroristico iraniano organizzano attentati in Occidente o in Israele e tengono sotto controllo i movimenti sensibili da questa parte dei muro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra di spie, 813 cittadini con doppio passaporto giustiziati dall’Iran: “Informatori di Cia e Mossad”. Infiltrati dei Pasdaran nel Golfo

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