La CIA ha pubblicato un video su YouTube per reclutare spie cinesi. Giovedì, l’agenzia di intelligence statunitense ha deciso di usare direttamente i social media per trovare nuovi agenti tra militari e funzionari dell’esercito cinese, in un tentativo di rafforzare la propria rete di informatori.

La CIA è alla ricerca di “talpe”: giovedì, la principale agenzia di intelligence statunitense per l’estero ha pubblicato sul proprio profilo YouTube un video che ha il chiaro obiettivo di reclutare nuove spie cinesi, da individuare tra militari e funzionari dell’esercito. La clip, in cinese, fa riferimento alle accuse di corruzione di cui il presidente Xi Jinping si serve per giustificare la sempre crescente epurazione di generali e dirigenti. Il regime descrive queste rimozioni di massa come una campagna anticorruzione e di riforma dell’esercito. Da quando, nel 2012, Xi ha preso il potere, i licenziamenti da lui messi in atto hanno coinvolto più di duecentomila ufficiali di ogni grado. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

La CIA ha pubblicato un video rivolto a militari e funzionari dell’esercito cinese per reclutare nuove spie in Cina, puntando sulle accuse di corruzione usate dal regime per epurare decine di generali, un dettaglio che sembra confermare l’obiettivo di indebolire le cerchie di potere di Pechino.

La CIA ha pubblicato un video in mandarino rivolto ai militari cinesi.

