È stato confermato oggi dal direttore uscente del Mossad che l’uomo deceduto sul Lago Maggiore era coinvolto in attività di intelligence legate all’Iran. La conferma si aggiunge alle notizie circolate nelle settimane precedenti, che indicavano il suo ruolo nel centro di coordinamento delle operazioni di sicurezza. La notizia si unisce alle altre informazioni rese pubbliche in merito alle attività del servizio segreto israeliano nella regione.

È arrivata oggi dal direttore uscente del Mossad, David Barnea, la conferma ufficiale di ciò che si era intuito: le operazioni condotte da M., il funzionario dell’agenzia di intelligence israeliana rimasto ucciso in un incidente in barca sul Lago Maggiore nel maggio 2023, «hanno avuto un impatto significativo sul successo della campagna contro l’Iran». Barnea ha elogiato l’operato della spia – e confermato che, a differenza di quanto hanno spesso raccontato i giornali italiani – non si chiamava Shimoni Erez, in quanto quello era un nome di fantasia – intervenendo alle celebrazioni per la ricorrenza dello Yom HaZikaron (Giorno del ricordo), una delle date più importanti per i cittadini israeliani e in generale per tutti gli ebrei.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’uomo del Mossad morto sul Lago Maggiore era al centro della ricerca sull’Iran

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