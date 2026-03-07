Iran il mistero del comandante Qaani | Immortale o agente del Mossad giustiziato dai Pasdaran?

Da periodicodaily.com 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Esmail Qaani, comandante della Forza Quds iraniana, è al centro di un mistero che coinvolge dubbi sulla sua immortalità o sulla possibilità che sia stato giustiziato dai Pasdaran. Figura chiave del regime di Teheran, Qaani gioca un ruolo importante nella lotta della repubblica islamica contro Stati Uniti e Israele. La sua sorte resta avvolta nel sospetto e nelle voci di accuse senza conferme ufficiali.

(Adnkronos) – Immortale o agente del Mossad giustiziato dai Pasdaran? Esmail Qaani, capo della Forza Quds iraniana e tra le figure centrali del potere del regime di Teheran, al centro di un mistero tra sospetti e accuse nella guerra che la repubblica islamica combatte contro Stati Uniti e Israele. Già nel mirino per la sua. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Raid in Iran, voci sulla morte del comandante dei Pasdaran e del ministro della DifesaCircolano notizie non ufficiali secondo cui sarebbero rimasti uccisi il comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Mohammad Pakpour, e il ministro...

Leggi anche: Iran, uccisi il ministro della Difesa e un comandante dei Pasdaran: chi sono

Contenuti utili per approfondire Iran il mistero del comandante Qaani....

Temi più discussi: Zona Bianca: Iran, il mistero di Khamenei: ecco chi è la guida suprema del paese Video; L'Iran ancora sotto attacco. Mistero sulla morte dell'ex presidente Ahmadinejad; Iran, il mistero del comandante: muoiono tutti tranne lui, il sospetto di Teheran; Usa e Israele contro Iran, un conflitto che riscrive le priorità della politica.

Iran, il mistero del comandante Qaani: Immortale o agente del Mossad giustiziato dai Pasdaran?Immortale o agente del Mossad giustiziato dai Pasdaran? Esmail Qaani, capo della Forza Quds iraniana e tra le figure centrali del potere del regime di Teheran, al centro di un mistero tra sospetti e a ... adnkronos.com

Iran, si chiama Setad il tesoro degli ayatollah: vale 200 miliardi di dollariParagonabile all'oligarchia russa, la holding dei pasdaran tiene in vita il regime usando la carità come strumento politico ... tgcom24.mediaset.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.