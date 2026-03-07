Iran il mistero del comandante Qaani | Immortale o agente del Mossad giustiziato dai Pasdaran?

Esmail Qaani, comandante della Forza Quds iraniana, è al centro di un mistero che coinvolge dubbi sulla sua immortalità o sulla possibilità che sia stato giustiziato dai Pasdaran. Figura chiave del regime di Teheran, Qaani gioca un ruolo importante nella lotta della repubblica islamica contro Stati Uniti e Israele. La sua sorte resta avvolta nel sospetto e nelle voci di accuse senza conferme ufficiali.

(Adnkronos) – Immortale o agente del Mossad giustiziato dai Pasdaran? Esmail Qaani, capo della Forza Quds iraniana e tra le figure centrali del potere del regime di Teheran, al centro di un mistero tra sospetti e accuse nella guerra che la repubblica islamica combatte contro Stati Uniti e Israele.