Usa l' esercito americano abborda petroliera nell' Oceano Indiano dopo averla rintracciata dai Caraibi
L’esercito americano ha intercettato una petroliera sanzionata nell’Oceano Indiano, dopo averla seguita dai Caraibi. La nave è stata fermata perché si sospetta trasportasse petrolio proveniente dal Venezuela, in violazione delle sanzioni economiche. I militari sono saliti a bordo per controllare il carico e verificare le attività della nave.
L’ esercito statunitense è salito a bordo di un’altra petroliera sanzionata nell’Oceano Indiano, dopo averla tracciata dal Mar dei Caraibi nel tentativo di colpire il petrolio illecito collegato al Venezuela, ha dichiarato il Pentagono. La petroliera, che ha lasciato il Venezuela il 3 gennaio, lo stesso giorno della cattura dell’allora presidente Nicolás Maduro, con quasi 2 milioni di barili di greggio e olio combustibile, è stata tracciata dal Mar dei Caraibi, secondo il Pentagono. “La nave ha cercato di sfidare la quarantena del presidente Trump, sperando di sfuggire”, ha dichiarato il Pentagono. 🔗 Leggi su Lapresse.it
"Sequestrati articoli militari cinesi diretti all'Iran": il blitz delle forze Usa sulla nave nell'Oceano Indiano
Le forze speciali statunitensi hanno condotto un'operazione di sequestro a bordo di una nave in transito nell'Oceano Indiano, intercettando articoli militari di origine cinese destinati all'Iran.
Dopo la petroliera nell'Atlantico, gli ne sequestrano un'altra nel Mar dei Caraibi
Gli Stati Uniti hanno sequestrato una seconda petroliera nel Mar dei Caraibi, questa volta con a bordo greggio venezuelano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
