Domani Meloni a Cipro per Consiglio informale Ue con nodi energia e difesa

Domani il presidente del consiglio sarà a Cipro per partecipare a un incontro informale dei capi di Stato e di governo dell'Unione europea. L'obiettivo principale sarà discutere questioni legate all'energia e alla difesa, temi che vengono affrontati in questa occasione senza decisioni ufficiali. L'incontro si svolge in un contesto di preparazione a future riunioni ufficiali e non prevede impegni formali o conclusioni vincolanti.

Nicosia, 22 apr. (askanews) – Un consiglio europeo informale simbolico di per sé. Perché ad ospitarlo – in virtù del semestre di presidenza di turno – è Cipro, ovvero l’isola nel Mediterraneo dove ai primi di marzo un attacco di droni contro la base aerea britannica della Raf ad Akrotiri, ha portato la guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran a lambire direttamente il Vecchio Continente. E sarà proprio la situazione nel quadrante mediorientale – con la conseguente crisi energetica e il nodo della navigazione nello Stretto di Hormuz – a dominare la due giorni dei lavori che vedrà i capi di Stato e di governo dell’Unione europea ospitati...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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