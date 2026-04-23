Iran dalle spaccature al messaggio di Khamenei | così sono saltati i nuovi colloqui con gli Usa

Le trattative tra Iran e Stati Uniti nella capitale pakistana sono state interrotte, secondo fonti di Iran International. La mancata ripresa dei colloqui è stata influenzata da divisioni all’interno della leadership iraniana e dalla questione nucleare. Nei giorni precedenti, sono stati segnalati segnali contrastanti, mentre il messaggio del leader supremo ha evidenziato alcune linee rosse. La situazione rimane complessa e senza un accordo ufficiale tra le parti.