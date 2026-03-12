Nella regione mediorientale, si registrano nuovi attacchi contro i siti nucleari di Teheran, mentre Mojtaba Khamenei ha dichiarato che verrà vendicato il sangue dei martiri e ha invitato i paesi vicini a chiudere le basi statunitensi. La tensione tra Iran, Israele e Stati Uniti continua ad aumentare, coinvolgendo un’ampia area del Medio Oriente in una escalation di operazioni militari.

La guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti entra in una fase di escalation sempre più ampia e imprevedibile, con attacchi che ormai si estendono su tutto il Medio Oriente. Nelle ultime ore nuovi raid israeliani su Teheran hanno colpito obiettivi legati al regime iraniano, mentre un bombardamento nel centro di Beirut ha provocato almeno otto morti. Sullo sfondo cresce la tensione nello Stretto di Hormuz, dove una nave è stata attaccata dai Pasdaran e tre marinai risultano intrappolati nella sala macchine, mentre altre imbarcazioni sono state colpite al largo degli Emirati Arabi Uniti. La notte è stata segnata anche da attacchi e allarmi in diverse città della regione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, nuovi attacchi ai siti nucleari di Teheran. Il primo messaggio di Mojtaba Khamenei: “Vendicheremo il sangue dei martiri. Paesi vicini sono amici, chiudere le basi Usa”

