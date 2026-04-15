Iran Usa | Blocco navale di Hormuz completamente attuato – La diretta

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si sono intensificate con l'annuncio che il blocco navale di Hormuz è stato completamente attuato. Nel frattempo, si sono susseguite polemiche legate alle dichiarazioni di alcune figure politiche e pubbliche, tra cui un commento di Donald Trump rivolto a una leader europea. Le discussioni si sono concentrate sulle recenti tensioni diplomatiche e le accuse che hanno caratterizzato il dibattito pubblico nelle ultime ore.

Polemiche per le parole di Donald Trump che, dopo Papa Leone XIV, ha attaccato anche Giorgia Meloni. “Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo”, ha detto il presidente degli Stati Uniti in un’intervista al Corriere della Sera. “È lei che è inaccettabile, perché non le importa se l’Iran ha un’arma nucleare e farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità”, ha affermato il presidente degli Stati Uniti. Nel frattempo il Pakistan assicura di proseguire nell’intento di aiutare Stati Uniti e Iran a negoziare mentre il vicepresidente Usa JD Vance conferma che il tycoon vuole raggiungere un “grande accordo”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Usa: “Blocco navale di Hormuz completamente attuato” – La diretta Leggi anche: Negoziati Usa-Iran falliti, l’annuncio di Trump: «Blocco navale immediato a Hormuz». Putin si offre come mediatore – La diretta Usa-Iran, Trump alza la posta: “Blocco navale a Hormuz”Donald Trump alza la posta dopo che la delegazione Usa guidata dal vicepresidente J.