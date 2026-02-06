Questa settimana circolano nuove indiscrezioni sull’iPhone 18 Pro Max, in particolare sulla batteria e l’autonomia. Le voci dicono che il nuovo modello potrebbe avere una capacità superiore rispetto alla Galaxy S26 Ultra, mettendo in discussione il primato delle prestazioni tra i due dispositivi. I dettagli non sono ufficiali, ma già si parla di miglioramenti significativi, che potrebbero fare la differenza per chi cerca uno smartphone con più autonomia.

Questo articolo analizza le indiscrezioni riguardanti la batteria del probabile iPhone 18 Pro Max e il possibile confronto con la Galaxy S26 Ultra, focalizzandosi su capacità previste, architettura e potenziali ripercussioni sull’autonomia. Le informazioni si basano su leak di settore e test di riferimento, offrendo una visione chiara sui trend energetici dei top di gamma. batteria iphone 18 pro max: capacita prevista e confronto con la galaxy s26 ultra. capacità prevista della batteria. secondo rumor affidabili, l’ iPhone 18 Pro Max potrebbe montare una batteria superiore ai 5.000 mAh, con le versioni internazionali che si ipotizza possano attestarsi tra 5. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Iphone 18 pro max leak lascia indietro galaxy s26 ultra

Approfondimenti su Iphone 18 Pro Max

Ultime notizie su Iphone 18 Pro Max

